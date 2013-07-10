مقدمة 2-وكالة: الكويت تقدم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار

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الكويت 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأربعاء إن الكويت ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والامارات أظهرت قبول دول الخليج بإطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقالت كونا إن المساعدات تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

وتأتي المساعدات الكويتية بعد أن تعهدت السعودية والإمارات يوم الثلاثاء بتقديم دعم مالي قدره ثمانية مليارات دولار للقاهرة في صورة نقد وودائع بالبنك المركزي ومنتجات بترولية.

وأطاح الجيش بمرسي قبل نحو أسبوع بعد احتجاجات واسعة بالشوارع ضد الرئيس المنتخب.

ولم تذكر كونا متى ستصل المساعدات.

ومن المتوقع أن تعين المساعدات مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود الذي ساهم في تأجيج الغضب الشعبي من مرسي.

كما ستخفف المساعدات الضغوط على القاهرة لانجاز محادثات مستمرة منذ فترة طويلة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن محللين يقولون إن العجز المالي المتزايد والاضطرابات السياسية عقب الاطاحة بمرسي ستظل تحديا كبيرا يواجه السلطات المصرية.

وأقرضت قطر مصر أكثر من سبعة مليارات دولار خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة والذي أحجمت خلاله حكومات دول الخليج الأخرى عن تقديم مساعدات نظرا لقلقها من النفوذ المحتمل لجماعة الاخوان المسلمين في بلدانها.