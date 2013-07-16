السيطرة على حريق في مصفاة الأحمدي بالكويت ولا تأثير على الإنتاج

الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - قال محمد منصور العجمي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي التي تملكها الشركة الحكومية وقد تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في تعطيل عمليات الإنتاج أو الشحن أو التصدير.