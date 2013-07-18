المركزي المصري يتلقى 3 مليارات دولار من الامارات
القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه تلقى ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس ضمن مساعدات باجمالي 12 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية لمصر عقب عزل الرئيسي محمد مرسي.
وقال هشام رامز محافظ المركزي في رسالة نصية لرويترز إن المساعدات دخلت البنك.
وقالت دولة الإمارات الأسبوع الماضي انها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي.
كما تعهدت السعودية بتقديم خمسة مليارات دولار وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار.
(إعداد إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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