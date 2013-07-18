مقدمة 1-الامارات حولت مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لمصر والسعودية تحول قريبا

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القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - أبلغ محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صحيفة الأهرام اليوم الخميس أن دولة الامارات العربية المتحدة حولت ثلاثة مليارات دولار كمساعدات إلى مصر وان السعودية ستحول مساعدة قدرها مليارا دولار تعهدت بها لمصر قريبا.

ووعدت دول خليجية منتجة للنفط بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وهو ما يشكل شريان حياة لأكثر البلاد العربية سكانا.

وتواجه مصر صعوبات لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

ومنذ ذلك الحين استنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأخرت مدفوعات لشركات نفطية.

وقال رامز إن مساعدات من الوقود تعهدت بها دول خليجية ستخفف الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بما يصل إلى 650 مليون دولار شهريا.

وأضاف أن المساعدات المزمعة سترفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار بعدما هبطت نحو مليار دولار إلى 14.92 مليار دولار في يونيو حزيران.

وتابع ان الكويت لم تحدد موعدا بعد لارسال مساعدات وعدت بها بقيمة أربعة مليارات دولار.