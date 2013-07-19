نمو المعروض النقدي الكويتي في مايو بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2009

19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي اليوم الجمعة تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) في البلاد إلى 10.8 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مايو أيار وهي أسرع وتيرة له منذ ديسمبر كانون الأول 2009 مقارنة مع 10.3 بالمئة في الشهر السابق. ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 4.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو بعد نموه 3.6 بالمئة في أبريل نيسان. المعروض النقدي (%) مايو 2013 أبريل 2013 مايو 2012 التغير السنوي في (ن1) 14.8 16.3 5.2 التغير السنوي في (ن2) 10.8 10.3 7.6 التغير السنوي في (ن2-ن1) 9.4 8.3 8.4 مطالبات البنوك للقطاع الخاص على أساس سنوي 4.2 3.6 4.7 الأصول الأجنبية للمركزي بالمليار دينار 8.889 7.974 7.365 التغير على أساس سنوي (%) 20.7 16.2 7.6 ملحوظة: حسبت رويترز النسبة المئوية للتغير السنوي من واقع بيانات رسمية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)