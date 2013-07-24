كوفبك الكويتية توقع اتفاقية قرض بقيمة 750 مليون دولار

الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقية قرض مجمع بقيمة 750 مليون دولار وبأجل يصل الى خمس سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية الشيخ نواف سعود الصباح قوله ان هذا القرض يهدف الى تعزيز السيولة لدى الشركة وتمويل خططها التوسعية العالمية.

واضاف ان تحالفا مصرفيا ضم خمسة بنوك عالمية قد تتولى ترتيب وتنسيق هذا القرض وهي جيه.بي مورجان وبنك الكويت الوطني الذي يتولى دور وكيل القرض الى جانب طوكيو-ميتسوبيشي واتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط وار.بي.اس كمديرين للسجلات.

وكوفبك هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتنشط حاليا في 14 دولة في ثلاث قارات من خلال 60 مشروعا نفطيا في مجالات الاستكشاف والتطوير والانتاج.