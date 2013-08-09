الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لزبائن آسيا في سبتمبر 55 سنتا

طوكيو 9 أغسطس آب (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الى زبائن اسيا للشحن في سبتمبر ايلول الى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه 0.55 دولار للبرميل.