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الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لزبائن آسيا في سبتمبر 55 سنتا

Fri Aug 9, 2013 12:57am GMT
 
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طوكيو 9 أغسطس آب (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الى زبائن اسيا للشحن في سبتمبر ايلول الى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه 0.55 دولار للبرميل.

ويزيد هذا السعر 0.55 دولار عن سعر البيع الرسمي لشحنات أغسطس آب الذي كان يعادل متوسط اسعار خامي عمان ودبي.

وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية.

(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)
 