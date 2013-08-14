استقرار التضخم في الكويت عند 3% على أساس سنوي في يونيو

14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الأربعاء أن التضخم استقر عند ثلاثة بالمئة في يونيو حزيران وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2012. تضخم أسعار المستهلكين (%) يونيو 2013 مايو 2012 يونيو 2013 التغير الشهري 0.2 0.0 0.2 التغير السنوي 3.0 3.0 3.0 ملحوظة: ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين أربعة بالمئة على أساس سنوي في يونيو. قفزت أسعار الغذاء والمشروبات التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار 5.8 بالمئة على أساس سنوي. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة العام الماضي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)