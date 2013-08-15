مصادر: إكسون وشل تنافسان على حقول آسيوية لشركة نيوفيلد
هونج كونج/كوالالمبور 15 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركتي النفط العملاقتين إكسون موبيل ورويال داتش شل من بين المنافسين في جولة العطاءات التالية لشراء حقول نفط وغاز ماليزية وصينية لشركة نيوفيلد اكسبلوريشن تقدر قيمتها بحوالي 1.2 مليار دولار.
واجتذب مزاد نيوفيلد الذي بدأ قبل شهرين تقريبا عشرات الشركات. وأضافت المصادر أن جولدمان ساكس الذي يقدم المشورة لنيوفيلد قلص قائمة الشركات المتنافسة إلى أربع شركات موجها الدعوة إلى تاليسمان إنرجي الكندية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) وهي وحدة لمؤسسة البترول الكويتية لتقديم عروض الجولة الثانية في منتصف سبتمبر أيلول مع إكسون موبيل وشل.
وأحجمت كل من نيوفيلد التي مقرها في تكساس وإكسون وشل عن التعليق. ولم ترد تاليسمان على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعقيب في حين لم يتسن الاتصال بشركة كوفبك. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لسرية عملية البيع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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