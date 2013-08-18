اليمن يعلن تأهل 18 شركة نفط أجنبية للمنافسة على 20 امتيازا

عدن 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء اليمنيةالرسمية سبأ اليوم الأحد إن اليمن أعلن تأهل 18 شركة نفط أجنبية للمنافسة على 20 امتيازا نفطيا بريا وبحريا وذلك في سادس عطاء تطرحه وزارة النفط في البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط أحمد عبد الله دراس قوله إن 45 شركة عالمية تقدمت للقطاعات العشرين التي تشمل تسعة قطاعات برية و11 قطاعا بحريا.

وأضاف الوزير أن من بين تلك الشركات تأهلت 18 شركة نفط عالمية تأهيلا أوليا حيث تتنافس للحصول على حق الامتياز في القطاعات العشرين.