مقدمة 1-اليمن يعلن تأهل 18 شركة نفط أجنبية للمنافسة على 20 امتيازا

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عدن 18 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء اليمنيةالرسمية سبأ اليوم الأحد إن اليمن أعلن تأهل 18 شركة نفط أجنبية للمنافسة على 20 امتيازا نفطيا بريا وبحريا وذلك في سادس عطاء تطرحه وزارة النفط في البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط أحمد عبد الله دراس قوله إن 45 شركة عالمية تقدمت للقطاعات العشرين التي تشمل تسعة قطاعات برية و11 قطاعا بحريا.

وأضاف الوزير أن من بين تلك الشركات تأهلت 18 شركة نفط عالمية تأهيلا أوليا حيث تتنافس للحصول على حق الامتياز في القطاعات العشرين.

ومن بين الشركات الثمانية عشرة هنت الأمريكية ودي.ان.أو النرويجية وسركل أويل الأيرلندية وباكستان أويل فيلدس الباكستانية وكوفبك الكويتية ودانة غاز الإماراتية.

وتضم القائمة أيضا توتال الفرنسية وأو.ام.في النمساوية ونفط الهلال ومقرها الإمارات وباكستان بتروليوم.

وقال الوزير إن تلك الشركات ستطلع على المعلومات الفنية الخاصة بتلك القطاعات.

واليمن منتج صغير للنفط ويحوز احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير كانون الثاني 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتتركز الاحتياطيات والإنتاج في منطقتين هما حوض مأرب-الجوف في الشمال وحوض سيئون-المسيلة في الجنوب. وتفيد تقديرات الحكومة اليمنية أن حوض المسيلة يحوي نحو 84 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.