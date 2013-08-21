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السيطرة على حريق في مصفاة ميناء عبدالله الكويتية

Wed Aug 21, 2013 9:06am GMT
 
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الكويت 21 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنها سيطرت على حريق اندلع فجر اليوم الأربعاء في مصفاة ميناء عبدالله التي تملكها لكن لم تتأثر عمليات تشغيل المصفاة أو الشحن والتصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الشركة الحكومية محمد العجمي قوله ان الحريق نتج عن تسرب للزيت في أحد الخطوط التابعة لوحدة تكرير النفط الخام بالمصفاة ولم يسفر عن وقوع أي اصابات بين العاملين كما لم تتأثر عمليات تشغيل المصفاة أو عمليات الشحن والتصدير بالحادث.

وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق "وأخمدته كليا."

ويوجد بالكويت ثلاث مصاف هي ميناء عبد الله والشعيبة والأحمدي بطاقة إجمالية 930 ألف برميل يوميا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 