السيطرة على حريق في مصفاة ميناء عبدالله الكويتية

الكويت 21 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنها سيطرت على حريق اندلع فجر اليوم الأربعاء في مصفاة ميناء عبدالله التي تملكها لكن لم تتأثر عمليات تشغيل المصفاة أو الشحن والتصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الشركة الحكومية محمد العجمي قوله ان الحريق نتج عن تسرب للزيت في أحد الخطوط التابعة لوحدة تكرير النفط الخام بالمصفاة ولم يسفر عن وقوع أي اصابات بين العاملين كما لم تتأثر عمليات تشغيل المصفاة أو عمليات الشحن والتصدير بالحادث.