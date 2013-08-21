نمو الإقراض المصرفي الكويتي بأعلى مستوى في 9 أشهر في يونيو

21 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 11.2 بالمئة على أساس سنوي في نهاية يونيو حزيران وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2009 مقارنة مع 10.8 بالمئة في الشهر السابق. ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص في البلد عضو منظمة أوبك 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو وهو أسرع ايقاع منذ سبتمبر أيلول 2012 وبعد زيادة 4.2 بالمئة في مايو أيار. المعروض النقدي (%) يونيو 2013 مايو 2013 يونيو 2012 التغير السنوي في (ن1) 18.2 14.8 11.9 التغير السنوي في (ن2) 11.2 10.8 11.2 التغير السنوي في (ن2-ن1) 8.9 9.4 9.4 مطالبات البنوك للقطاع الخاص 4.3 4.2 4.9 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.347 8.889 7.311 التغير السنوي (%) 14.2 20.7 19.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)