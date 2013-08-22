تجار: مصفاة ميناء عبد الله الكويتية تغلق وحدتين بعد حريق

لندن 22 أغسطس آب (رويترز) - قال تجار اليوم الخميس إن مصفاة ميناء عبد الله الكويتية أغلقت وحدة لتقطير الخام طاقتها 80 ألف برميل يوميا ووحدة لمعالجة الكيروسين طاقتها 40 ألف برميل يوميا بعد حريق.

وأضافوا أن من المتوقع أن تظل الوحدتان مغلقتين لسبعة أيام إلى عشرة.

كان حريق اندلع أمس الأربعاء في المصفاة البالغة طاقتها 270 ألف برميل يوميا وتملكها شركة البترول الوطنية الكويتية بسبب تسرب الزيت من أنبوب.