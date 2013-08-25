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التضخم السنوي في الكويت يتباطأ إلى 2.9% في يوليو

Sun Aug 25, 2013 10:03am GMT
 
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25 أغسطس آب (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم
الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يوليو تموز:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    يوليو 2013    يونيو 2013    يوليو
2012
 التغير الشهري               0.2           0.2           0.3
 التغير السنوي               2.9           3.0           3.0
    ملحوظة: ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين أربعة بالمئة على أساس سنوي لكنها ظلت مستقرة على أساس
شهري في يوليو.
    وزادت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة
من السلة 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ
التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة الشهر
الماضي.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 