التضخم السنوي في الكويت يتباطأ إلى 2.9% في يوليو

25 أغسطس آب (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يوليو تموز: تضخم أسعار المستهلكين (%) يوليو 2013 يونيو 2013 يوليو 2012 التغير الشهري 0.2 0.2 0.3 التغير السنوي 2.9 3.0 3.0 ملحوظة: ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين أربعة بالمئة على أساس سنوي لكنها ظلت مستقرة على أساس شهري في يوليو. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من السلة 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن الشهر السابق. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 3.3 بالمئة الشهر الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)