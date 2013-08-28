مصدر: هيونداي تقترب من الفوز بعقد سفن قيمته 1.4 مليار دولار

دبي/سول 28 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر مطلع إن هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية تقترب من الفوز بطلبية قيمتها 1.4 مليار دولار لبناء عشر سفن حاويات عملاقة لشركة الملاحة العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاق تشتري الشركة خمسا من أكبر سفن الشحن التي تم تشييدها على الاطلاق ويمكن لكل منها أن تحمل 18 ألفا و800 حاوية نمطية (طول 20 قدما) وخمس سفن أخرى قادرة على حمل 14 ألفا و500 حاوية نمطية.

وقال المصدر إن قيمة العقد قد تتغير لأنه لم يوقع بعد.

وأحجم متحدث باسم هيونداي للصناعات الثقيلة أكبر شركة لبناء السفن في العالم عن التعليق ولم يتسن الاتصال بالملاحة العربية المتحدة للحصول على تعقيب.

وتشهد صناعة سفن الحاويات اتجاها لبناء سفن أكبر لزيادة كفاءة التشغيل رغم وجود طاقة فائضة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.