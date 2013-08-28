اكتشاف نفطي جديد لكويت إنرجي في مصر

الكويت 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت كويت إنرجي المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز اليوم الأربعاء إنها حققت اكتشافا نفطيا جديدا في الصحراء الغربية بمصر يمكن أن يضخ 3530 برميلا يوميا.

وأوضحت في بيان تلقت رويترز نسخة منها أن موقع الاكتشاف الجديد في بئر السالمية-2 التي تقع بمنطقة الامتياز التي تعمل الشركة ضمنها في أبو سنان بالصحراء الغربية.

وتحظى كويت إنرجي بصفة المشغل الرئيسي في امتياز أبو سنان حيث تبلغ حصتها التشغيلية من ترخيص الامتياز 50 بالمئة. وتعود النسبة الباقية إلى شركة بيتش بتروليوم بنسبة 22 بالمئة وشركة دوفر انفستمنتس بنسبة 28 بالمئة.

والهيئة المصرية العامة للبترول هي الشريك الأساسي المانح لترخيص الامتياز.