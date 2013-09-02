جلوبل الكويتية تعين نائبا للرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات
الكويت 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - عينت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية راؤول بيانكاردي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات لديها.
وقالت جلوبل في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن بيانكاردي الذي يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاما في مناصب تنفيذية والحائز على الماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا "سيقود جهود الشركة لتعزيز إدارة الأصول والثروات من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للعملاء."
وطبقا للبيان شغل بيانكاردي مناصب تنفيذية سابقة في مؤسسات مالية إقليمية ودولية منها الأهلي كابيتال وبنك ليمان براذرز ودويتشه جرينفيل ومورجان ستانلي وغيرها. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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