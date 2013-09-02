Wed 9 Aug 2017 | 15:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت يقفز 15.7% في 2012

Mon Sep 2, 2013 8:47am GMT
 
[-] نص [+] 

2 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات أولية من الإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين ارتفاع الناتج المحلي
الإجمالي الاسمي للكويت 15.7 بالمئة في 2012 انخفاضا من قراءة
معدلة لقفزة نسبتها 28.9 بالمئة في 2011.
    
الناتج الإجمالي للكويت        2012        2011
(بالأسعار الحالية)
 التغير السنوي (%)        15.7        28.9    (29.2)
 بالمليار دينار        51.290        44.323    (44.409)
 قطاع النفط والغاز        32.120        26.896    (27.496)
    
    ملحوظة: أرقام 2011 معدلة. البيانات قبل التعديل بين قوسين. لم
تصدر إدارة الإحصاء بيانات معدلة في ضوء التضخم. توقع محللون
استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان نمو الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي للكويت ثلاثة بالمئة في 2013 و3.2 بالمئة في 2014

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 