مئات من "البدون" يتظاهرون في الكويت طلبا للتجنيس

الكويت 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تظاهر مئات من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت اليوم الأربعاء مطالبين بالحصول على الجنسية ومساواتهم بباقي المواطنين الذين يتمتعون بخدمات واسعة في الدولة الغنية بالنفط.

وقدر أحمد الشمري وهو أحد النشطاء المشاركين في المظاهرة التي انطلقت في منطقة تيماء المعروفة بتركز البدون فيها أعداد المتظاهرين بما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف معظمهم من البدون وبعض المواطنين.

واضاف الشمري أن المتظاهرين يطالبون "بحق المواطنة والتجنيس الفوري والعفو في القضايا التي سجلت بحق الناشطين البدون."

ولا يوجد عدد رسمي للبدون في الكويت لكن يعقتد على نطاق واسع أنهم يزيدون عن مئة ألف.

وتتعرض الكويت لانتقادات دولية بسبب فقدان هذه الفئة من الناس لكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون وحتى المقيمين من غير المواطنين.

وقال الشمري إن قوات الأمن وقفت على مسافة بعيدة من المظاهرة كما حلقت طائرة هليكوبتر فوق المتظاهرين.