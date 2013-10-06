وزير النفط الكويتي: 100-110 دولارات سعر عادل للخام

الكويت 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن السعر المقبول والعادل لبرميل النفط حاليا بين 100 و110 دولارات مضيفا أن حجم إنتاج الكويت عضو منظمة أوبك 3.2 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير مصطفى الشمالي في حوار نشرته صحيفة السياسة الكويتية إن مؤسسة البترول الكويتية تخطط للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا.

وقال عن خيارات الكويت في حالة غلق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط "مثل هذا الاحتمال أمر وارد وموضوع في الحسبان ودول الخليج بشكل كامل - وليست الكويت بمفردها - لديها خطط احترازية لمواجهة الأزمات.

"نعمل على استثمار المخزون الاستراتيجي للنفط الخام في بعض المناطق القريبة من أسواق المستهلكين وذلك في أكثر من دولة وموقع حول العالم لتجنب المخاطر في حال اندلاع الأزمات."

كانت صحيفة القبس الكويتية قالت في سبتمبر أيلول إن الكويت جمدت خططا لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالتكلفة وعدم الاتفاق مع دول الجوار.

وتخشى الكويت أن تعوق أي توترات في منطقة الخليج تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الوحيد لصادراتها حاليا. ويعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل شبه كامل على استخراج النفط وتصديره للخارج.

وقال الشمالي إن تطوير الغاز والنفط الصخري في العالم يشكل تحديا لتجارة النفط الخام ولكن في "الأمد البعيد وليس القصير أو المتوسط" مشيرا إلى أن صادرات النفط الخام من منطقة الخليج الى الولايات المتحدة لم تتأثر حتى الآن وأن الأسواق "أظهرت قدرة عجيبة في استيعاب النفط الخام من مختلف نواحي العالم."