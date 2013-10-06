محافظ المركزي الكويتي يتوقع انخفاض الديون المتعثرة لدى البنوك

الكويت 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأحد أن تنخفض القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ محمد الهاشل في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012 الذي صدر عن البنك المركزي أكد ما وصفه باستمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي وانخفاض في القروض المتعثرة.

وأكد استقرار مصادر التمويل لدى البنوك والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة إضافة إلى "النمو المعتدل" في صافي الأرباح لدى البنوك في 2012.