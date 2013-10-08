الأمين العام لأوبك: أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك

الكويت 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الأمين العام لأوبك عبدالله البدري اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك معا.

وأبلغ البدري الصحفيين على هامش اجتماع نفطي في الكويت أن انتاج النفط والغاز الصخري لن يؤثر على اوبك وتوقع ان ينخفض هذا الانتاج بشدة بعد عام 2018 .

وقال الأمين العام دون الخوض في تفاصيل "الانفراج الامريكي الايراني لن يؤثر سلبا على أسعار النفط."

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تراجعا طفيفا لكن ظلت فوق 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء مع عودة إنتاج النفط في خليج المكسيك إلى معدلاته الطبيعية بينما تلقي أزمة الميزانية الأمريكية بظلالها على توقعات الطلب في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.

كان البدري قال الاسبوع الماضي إن انتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية لا يقلق أوبك وإن انخفاض أسعار الخام سينال من الجدوى الاقتصادية للامدادات الجديدة.