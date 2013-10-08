مسؤول: الكويت تدرس انشاء مجمع للبتروكيماويات مع مصفاة الزور الجديدة
الكويت 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس انشاء مجمع للبتروكيماويات ملحق بمصفاة الزور الجديدة.
وقال أسعد السعد الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات البترولية للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن تكلفة المجمع ستصل إلى ثلث قيمة المصفاة تقريبا. ولم يخض في تفاصيل.
وتقدر تكلفة انشاء مصفاة الزور بنحو أربعة مليارات دينار.
وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصافي الشعيبة والأحمدي وميناء عبدالله. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
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