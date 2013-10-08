مقدمة 1-الكويت تدرس انشاء مجمع بتروكيماويات مع مصفاة الزور لزيادة ربحيتها

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الكويت 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس انشاء مجمع للبتروكيماويات ملحق بمصفاة الزور الجديدة لزيادة ربحية مشروع المصفاة.

وقال أسعد السعد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن أحد أهم أهداف مجمع البتروكيماويات هو رفع مستوى الربحية لمشروع المصفاة التي وصفها "بالاستراتيجية" لدولة الكويت لكن أرباحها "متواضعة جدا."

وأكد السعد أن تكلفة المجمع ستصل إلى ثلث قيمة المصفاة تقريبا. ولم يخض في تفاصيل.

وتقدر تكلفة انشاء مصفاة الزور وهي المصفاة الرابعة في الكويت بنحو أربعة مليارات دينار (14.2 مليار دولار).

ويهدف مشروع مصفاة الزور إلى انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الاخرى المخصصة للتصدير وتصل طاقتها التكريرية الى 615 الف برميل يوميا.

وكانت الكويت قد ألغت سابقا مناقصات كانت قد طرحتها لإنشاء المشروع بعد اعلان نتائجها وذلك بسبب اعتراضات من نواب في البرلمان على الاجراءات القانونية للمناقصات وأحالت الموضوع للدراسة من جديد.

وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصافي الشعيبة والأحمدي وميناء عبدالله.