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شركة كويتية تشتري مجمع مور لندن مقابل 1.7 مليار استرليني

Sun Dec 8, 2013 9:18am GMT
 
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8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة لندن بريدج هولدنجز باعت مجمع مور لندن أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية إلى مجموعة سانت مارتينز الكويتية العقارية مقابل نحو 1.7 مليار جنيه استرليني (ما يقرب من 2.8 مليار دولار).

كانت لندن بريدج هولدنجز تخطط في الأصل لإعادة تمويل مور لندن بحلول الصيف المقبل لكنها قررت بيعه بسبب العرض المغري الذي قدمته سانت مارتينز التي تمتلك عقارات بالفعل في لندن.

وقالت الشركة في بيان "هذه الصفقة تبرز نجاح لندن بريدج هولدنجز في تحويل موقع مهجور تالف إلى مركز تجاري عالمي نابض بالحياة والحيوية."

واشترت لندن بريدج هولدنجز الموقع في عام 1998 وأنشأت مجمع مور لندن المجاور لجسر البرج (تاور بريدج) والمقابل لبرج لندن. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 