مسؤولة كويتية: أسعار النفط لن تقل عن 100 دولار في 2014

الكويت 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقعت نوال الفزيع التي تشغل منصب محافظ الكويت في منظمة أوبك ألا تقل أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل في العام المقبل بشرط عدم حدوث تطورات غير متوقعة.

وقالت الفزيع التي تشغل أيضا منصب وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه ما لم تحدث تغيرات كبيرة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات النفط والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي فان الأسعار ستظل عند مستوياتها الحالية.