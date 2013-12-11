الكويت تخفض سعر بيع الخام لآسيا في يناير 40 سنتا
طوكيو 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر بتجارة النفط اليوم الأربعاء إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لمبيعاتها من النفط الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير كانون الثاني بعلاوة 0.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي أي بانخفاض 40 سنتا عن الشهر السابق.
كانت العلاوة السعرية لشحنات الخام الكويتي تحميل ديسمبر كانون الأول 1.10 دولار للبرميل.
وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بمعادلة الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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