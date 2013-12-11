وزير:اليمن يسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد في مطلع 2014 بشأن قرض

من أحمد حجاجي

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 بشأن الحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.

وأضاف السعدي لرويترز على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت اليوم الاربعاء أن بلاده تتوقع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 بشأن قرض قيمته 550 مليون دولار."

واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في فبراير شباط 2012 وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل الى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة لأسباب منها الهجمات المتكررة من جانب متشددين او رجال قبائل على خطوط انابيب النفط والغاز إذ انه يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل نحو 60 في المئة من ايرادات الميزانية.

وقال السعدي إن اليمن تلقى حتى الآن مساعدات تبلغ أكثر من ملياري دولار من إجمالي وعود بمنح ومساعدات قدرها 7.9 مليار دولار من دول وجهات من بينها السعودية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي بالاضافة إلى دعم انساني من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وذكر أن المساعدات التي وصلت بالفعل تشمل مليار دولار من السعودية في صورة وديعة.

وحصل اليمن على نفط من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في الماضي لمساعدته في تخفيف نقص الوقود.

وقال السعدي لرويترز اليوم إن تخفيض دعم الوقود موضوع حساس سياسيا ويحتاج إلى توافق حكومي وتهيئة الرأي العام.

وأضاف "نظرا لحساسية الظروف السياسية هذا الموضوع لابد له إجماع بين حكومة الوفاق الوطني وتهيئة الرأي العام.. دعم الوقود يشكل مشكلة كبيرة للموازنة العامة" ويستهلك حوالي ثلث الميزانية.