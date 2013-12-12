مقدمة 1-السودان يستهدف جذب 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية في 2014

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من أحمد حجاجي

الكويت 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان اليوم الخميس إن السودان يستهدف جذب ثلاثة مليارات دولار استثمارات أجنبية في ميزانية 2014 .

وذكر الوزير أن بلاده تسعى لأن يكون القطاع الزراعي المقصد الأول للاستثمارات الجديدة.

واضاف عثمان قائلا لرويترز على هامش الملتقى العربي للاستثمار "السودان يسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية ثلاثة مليارات دولار خلال موازنة 2014 التي تبدأ في يناير المقبل.

"سنركز على القطاع الزراعي في 2014 بحيث إذا لم يكن الأول في جذب الاستثمار فقطعا سيحقق تقدما كبيرا."

وأضاف أن القطاع الزراعي استحوذ على 15 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في 2013.

وقال إن الاستثمار الأجنبي في 2013 يبلغ أكثر من ملياري دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار في 2012 ومع 3.4 مليار دولار في 2010 وهو أعلى مستوى في 13 عاما.