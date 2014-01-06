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الكويت تعين وزيرين جديدين للنفط والمالية

Mon Jan 6, 2014 4:08pm GMT
 
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الكويت 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - عينت الكويت علي صالح العمير وزيرا للنفط اليوم الإثنين واختارت وزير التجارة السابق أنس الصالح ليكون وزيرا للمالية.

وكان أعضاء في مجلس الوزراء الكويتي قد استقالوا الشهر الماضي بعد خلافات مع البرلمان المنتخب.

ويتولى مجلس أعلى للنفط وضع السياسة النفطية في الكويت عضو منظمة أوبك ومن غير المرجح أن تتأثر تلك السياسة بالتغيير الوزاري.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 