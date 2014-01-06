مقدمة 1-الكويت تعين وزيرين جديدين للنفط والمالية

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الكويت 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - عينت الكويت علي صالح العمير وزيرا للنفط اليوم الإثنين واختارت وزير التجارة السابق أنس الصالح ليكون وزيرا للمالية ضمن تعديل وزاري.

والعمير هو أحد السياسيين السلفيين الذين يتعاونون مع الحكومة بوجه عام وسيحل محل مصطفى الشمالي. وفاز العمير بعضوية البرلمان في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز.

وكان أعضاء في مجلس الوزراء الكويتي قد استقالوا الشهر الماضي بعد خلافات مع البرلمان المنتخب.

ويتولى مجلس أعلى للنفط وضع السياسة النفطية في الكويت عضو منظمة أوبك ومن غير المرجح أن تتأثر تلك السياسة بالتغيير الوزاري.

وسيتولى الصالح منصب وزير المالية خلفا للشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي انتقد مرارا الإنفاق الحكومي المرتفع.

وكانت وزارة المالية تقوم بمراجعة سياسة الدعم المكلفة في البلاد قبل وقت قصير من استقالة الوزراء.

وسيواجه الصالح مهمة صعبة تتمثل في تغيير عادات الإنفاق وتنفيذ إصلاحات اقتصادية. ومن المرجح ألا تلقى الإصلاحات قبولا من جانب أعضاء البرلمان الذين يطالبون بزيادة المزايا للكويتيين.