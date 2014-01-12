وزير النفط: الكويت تسعى لزيادة طاقتها الانتاجية إلى 3.5 مليون ب/ي بحلول 2015

الكويت 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي الجديد علي العمير اليوم الأحد إن الكويت تسعى لزيادة طاقتها الانتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 .

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين إن تحقيق التوازن في أسواق النفط يحظى بالأولوية قبل الأسعار وإن الكويت لا تستطيع التعهد بتعويض أي نقص في امدادات الطاقة في الأسواق العالمية.

وردا على سؤال عن السعر العادل للنفط قال العمير إن القضية "هي قضية توازن قبل ان تكون قضية سعر."

وتولى العمير حقيبة النفط الاسبوع الماضي خلفا لمصطفى الشمالي في تعديل حكومي.

وردا على سؤال إذا كانت الكويت ستسد أي نقص محتمل في الأسواق العالمية قال العمير "لن نستطيع أن نعطي وعدا بأن الكويت قادرة على تعويض أي انخفاض في الأسواق العالمية."