مؤسسة البترول الكويتية تتوقع انخفاض أسعار الخام بحلول منتصف 2014

نيودلهي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة نزار العدساني اليوم الاثنين إن أسعار النفط الخام قد تنخفض بحلول منتصف عام 2014 بسبب ضعف الطلب.

وأبلغ العدساني الصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في نيودلهي أن الأسعار مازالت متماسكة فوق 100 دولار للبرميل ومازال معدل الطلب جيدا أيضا ولكنه سيضعف.

وتراجع سعر خام برنت صوب 107 دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن توصلت القوى العالمية الست إلى اتفاق جديد مع إيران مدته ستة أشهر للحد من برنامجها النووي وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على عدم فرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية.

والكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي وافقت في ديسمبر كانون الأول على تمديد سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا حتى نهاية النصف الأول من عام 2014 في ظل أسعار مدعومة بتعطل بعض الإمدادات.