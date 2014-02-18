الكويت تدرس دمج مشروعين نفطيين بتكلفة تصل إلى 7 مليارات دينار

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول نفطي كويتي إن بلاده تدرس دمج مشروع مصفاة النفط الجديدة التي تعتزم بناءها مع مشروع آخر مقترح لإنتاج الأوليفينات في مجمع واحد قد تصل كلفته إلى سبعة مليارات دينار (24.8 مليار دولار).

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن حاتم العوضي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية قوله ان التكلفة الاجمالية لمجمع البتروكيماويات المقترح ستبلغ ستة الى سبعة مليارات دينار منها أربعة مليارات دينار للمصفاة وملياران إلى ثلاثة مليارات لمشروع الاوليفينات.

ولدى الكويت ثلاث مصاف للنفط حاليا تمتلكها شركة البترول الوطنية الكويتية بطاقة إجمالية 930 ألف برميل يوميا. وتعتزم الكويت انشاء مصفاة رابعة لانتاج الوقود النظيف سهل التسويق عالميا وانتاج المواد اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما تمتلك الكويت عددا من مشاريع البتروكيماويات تحت مظلة شركة الكيماويات البترولية الحكومية.

وذكر العوضي أن الوفر المالي المتوقع من دمج المشروعين سيبلغ نحو ملياري دولار تقريبا مبينا أن مشروع الدمج لا يزال في انتظار رأي اللجنة التي تم تشكيلها لدراسته.

وتضم اللجنة شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية التي تشكل المظلة الحكومية الكبرى التي تعمل تحتها هذه الشركات.