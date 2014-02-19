الخطوط الجوية الكويتية توقع عقدا لشراء 25 طائرة إيرباص

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتيةاليوم الأربعاء إن شركة الخطوط الجوية الكويتية وقعت عقدا مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى وذلك في تأكيد لطلبية طائرات أعلن عنها العام الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول وقعت الشركة الخاسرة اتفاقا مبدئيا مع إيرباص لشراء 25 طائرة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتشتمل الطلبية على 10 طائرات من طراز إيه- 350-900 و15 طائرة متوسطة الحجم من طراز إيه- 320 نيو.

وتأخرت الطلبية بعد بدء تحقيق برلماني هذا الشهر في كل العقود التي وقعتها الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة.