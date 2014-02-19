Wed 9 Aug 2017 | 15:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الخطوط الجوية الكويتية توقع عقدا لشراء 25 طائرة إيرباص

Wed Feb 19, 2014 3:00pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتيةاليوم الأربعاء إن شركة الخطوط الجوية الكويتية وقعت عقدا مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى وذلك في تأكيد لطلبية طائرات أعلن عنها العام الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول وقعت الشركة الخاسرة اتفاقا مبدئيا مع إيرباص لشراء 25 طائرة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتشتمل الطلبية على 10 طائرات من طراز إيه- 350-900 و15 طائرة متوسطة الحجم من طراز إيه- 320 نيو.

وتأخرت الطلبية بعد بدء تحقيق برلماني هذا الشهر في كل العقود التي وقعتها الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة.

(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)
 