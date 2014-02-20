بتلكو البحرينية تسيطر على شركة انترنت كويتية

من ماثيو سميث

دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الخميس إنها ستحوز حصة أغلبية في كواليتي نت الكويتية بعد أن اتفقت على مضاعفة حصتها في مزود الانترنت.

وستشتري بتلكو 46 بالمئة في كواليتي نت من علي الغانم وأولاده بمقابل لم تكشف عنه لترفع حيازتها إلى 90 بالمئة من 44 بالمئة. وقالت الشركة إن من المرجح اتمام الصفقة في مارس آذار.

وتملك وزارة الاتصالات الكويتية البنية التحتية للخطوط الثابتة في البلاد والتي يستخدمها حوالي أربعة مزودين رئيسيين لخدمات الانترنت من بينهم كواليتي نت مقابل دفع رسوم حكومية.

وبلغت إيرادات كواليتي نت 31.3 مليون دينار (83 مليون دولار) في 2013 بانخفاض 8.9 بالمئة عن 2012 وهو ما در على بتلكو ربحا قدره 2.41 مليون دينار حسبما يظهر التقرير السنوي للشركة البحرينية.

وفي سبتمبر أيلول 2012 بلغت حصة كواليتي نت من سوق الانترنت الثابتة في الكويت 45 بالمئة. ويعتمد ذلك القطاع بدرجة كبيرة على الكابلات النحاسية.

وبسبب عدم انتشار الألياف البصرية يلجأ كثيرون في الكويت إلى خدمة الانترنت اللاسلكية التي تقدمها شركات اتصالات المحمول الثلاثة العاملة في البلاد: زين وفيفا التابعة لشركة الاتصالات السعودية ووطنية التابعة لأريد القطرية.