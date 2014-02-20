شل تبيع شبكة لتوزيع البنزين في ايطاليا إلى بترول الكويت العالمية

ميلانو 20 فبراير شباط (رويترز) - قالت رويال داتش شل اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة بترول الكويت العالمية تبيعها بمقتضاه شبكة لتوزيع البنزين في ايطاليا.