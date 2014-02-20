إعادة-مقدمة 1-زين الكويتية: سنواصل العمل في السودان وتطورات العراق تؤثر علينا

(إعادة دون تغيير في النص)

من أحمد حجاجي

الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - قال أسعد البنوان رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الخميس إن الشركة مستمرة في العمل بالسودان وأن عرض وحدتها هناك للبيع في هذا التوقيت لن يكون مجديا.

وذكر البنوان أن زين تتوقع تأثر وحدتها في العراق سلبا بالتطورات السياسية هناك كما تتوقع إدراج وحدتها البحرينية في البورصة في منتصف عام 2014.

وقال في اجتماع الجمعية العمومية "راح نستمر ان شاء الله (في السودان)... ان شاء الله خلال السنوات الجاية تتحسن الأوضاع في السودان ونحقق فيها أرباحا."

وتستحوذ زين السودان على أكثر من 50 بالمئة من حجم سوق الاتصالات السوداني.

لكن نتائج الشركة الأم تأثرت بشدة العام الماضي بسبب انخفاض سعر العملة السودانية أمام الدولار.

وهبطت أرباح زين 14 بالمئة إلى 216 مليون دينار (764.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 252 مليون دينار قبل عام.