مقدمة 1-صفقة بين شل والبترول الكويتية تغير ملامح شبكة توزيع البنزين في إيطاليا

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من ستيفن جوكس

ميلانو 20 فبراير شباط (رويترز) - اتفقت شركة رويال داتش شل على بيع أصولها الخاصة بأنشطة التجزئة في إيطاليا إلى شركة البترول الكويتية العالمية في خطوة قد تغير ملامح شبكة توزيع البنزين في إيطاليا.

وتضم إيطاليا نحو 24 ألف محطة بنزين منتشرة في جميع أنحاء البلاد وهو ما يعادل مثلي عدد المحطات في فرنسا وما يقرب من ثلاثة أمثال عددها في بريطانيا.

وقالت شل في بيان مشترك اليوم الخميس إن العلامة التجارية لشركة البترول الكويتية العالمية ‭‭‭‭Q8‬‬‬ ستحل محل علامة شل على شبكة توزيع البنزين الإيطالية فور حصول الاتفاق على موافقة الهيئة المعنية بمراقبة المنافسة هذا العام. ‭‭‭ ‬‬‬وكانت شل قالت العام الماضي إنها تعتزم بيع بعض من أصولها الخاصة بعمليات المصب في إيطاليا بما فيها أنشطة التجزئة والطيران والإمداد والتوزيع.

ولم يتم الإشارة إلى قيمة الصفقة المبرمة مع الكويت ولكن تقريرا نشرته صحيفة إم.اف الإيطالية اليوم الخميس قال إن قيمة الشبكة قد تصل إلى 500 مليون يورو (687.67 مليون دولار).

وقال بيان من شركة كليفورد تشانس للاستشارات القانونية التي قدمت المشورة لشركة شل في هذه الصفقة إن شبكة التجزئة الخاصة بالشركة تضم أكثر من 830 محطة.

وقال مصدر قريب من الصفقة "تركزت شبكة شل بصورة أكبر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الثرية في البلاد وهذه الصفقة تمنح شركة البترول الكويتية العالمية انتشارا جغرافيا أفضل."

وتمتلك شركة البترول الكويتية نحو 2700 محطة بنزين في إيطاليا لتصل حصتها في السوق إلى 11 بالمئة تقريبا.