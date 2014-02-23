جدول-ارتفاع التضخم الكويتي في يناير لأعلى معدل في 4 أشهر

23 فبراير شباط (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني: التضخم (%) يناير 2014 ديسمبر 2013 يناير 2013 التغير الشهري 0.2 1.0 -0.1 التغير السنوي 2.9 2.7 2.6 ملحوظة: زادت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 3.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني ولم تتغير مقارنة بالشهر السابق. قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 4.2 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن الشهر السابق. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)