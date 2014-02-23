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جدول-ارتفاع التضخم الكويتي في يناير لأعلى معدل في 4 أشهر

Sun Feb 23, 2014 10:49am GMT
 
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23 فبراير شباط (رويترز) - أصدر مكتب الإحصاءات الكويتي اليوم
الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني:
    
التضخم (%)        يناير 2014    ديسمبر 2013    يناير 2013
 التغير الشهري           0.2           1.0          -0.1
 التغير السنوي           2.9           2.7           2.6
    ملحوظة: زادت تكاليف الإسكان التي تشكل 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين 3.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني ولم
تتغير مقارنة بالشهر السابق.
    قفزت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من
سلة الأسعار 4.2 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن الشهر
السابق.
    وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن
يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015
ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 