رئيسة مجلس إدارة الخطوط الكويتية: مازلنا ندرس تمويل صفقة الايرباص

الكويت 2 مارس آذار (رويترز) - قالت رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية إن الشركة ما زالت تدرس سبل تمويل صفقة طائرات ايرباص وامكانية مشاركة البنوك الكويتية في تمويلها.

وقالت رشا الرومي في مؤتمر صحفي "مازلنا ندرس تمويل صفقة الايرباص وإشراك البنوك الكويتية فيها."

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية ذكرت الشهر الماضي أن صفقة الخطوط الكويتية لشراء طائرات من شركة إيرباص تسير في الاتجاه الصحيح وفق الخطة الموضوعة لإتمامها دون توقف أو تأخير عن موعدها المحدد.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وقعت الخطوط اتفاقا أوليا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

لكن البرلمان الكويتي صوت لاحقا لصالح التحقيق في عقد الصفقة بين الناقلة الوطنية وشركة ايرباص لشراء وتأجير طائرات وهو ما أطلق تكهنات باحتمال تأجيل الصفقة أو توقفها تماما.

وتشتمل الطلبية على 10 طائرات من طراز إيه- 350-900 و15 طائرة متوسطة الحجم من طراز إيه- 320 نيو.