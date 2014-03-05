مقدمة 2-رئيس البرلمان: أمير الكويت قد يتمكن من رأب الصدع بين دول الخليج

(لإضافة خروج الأمير من المستشفى)

الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء إنه يتطلع إلى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من رأب الصدع بين دول الخليج بعد قرار السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.

وقالت السعودية والبحرين والامارات إنها ستسحب سفرائها من قطر لأن الدوحة لم تطبق اتفاقا بين دول الخليج يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن سمو الامير كعادته في تقريب وجهات النظر وأن يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة".

وأعرب الغانم عن أمله ألا يؤثر سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في الكويت وأن تكون القمة "فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع."

وقال الغانم "نتابع بقلق وانزعاج بالغين سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر."

والشيخ صباح (84 عاما) دبلوماسي مخضرم ويقول دبلوماسيون إن مسؤولين كويتيين سعوا لتهدئة التوتر بين دول الخليج في الشهور الماضية.

لكن وكالة الأنباء الكويتية قالت يوم الأحد إن الأمير الذي عمل وزيرا للخارجية لعدة عقود دخل مستشفى في الولايات المتحدة للخضوع لجراحة بسيطة.

وقال الديوان الأميري في بيان مساء اليوم الأربعاء إن الشيخ صباح غادر المستشفى.