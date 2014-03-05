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تباطؤ نمو المعروض النقدي الكويتي إلى 7.8% في يناير

Wed Mar 5, 2014 3:20pm GMT
 
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5 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الأربعاء أن نمو المعروض النقدي (ن2) تباطأ إلى 7.8 بالمئة
على أساس سنوي في نهاية يناير كانون الثاني مقارنة مع 9.5 بالمئة
في الشهر السابق.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 7.3 بالمئة على أساس سنوي
في يناير دون تغير عن وتيرة الشهر السابق.
            
المعروض النقدي (%)    يناير 2014    ديسمبر 2013    يناير 2013
التغير السنوي (ن1)       10.3       12.4       20.1
التغير السنوي (ن2)       7.8        9.5        8.1
التغير السنوي (ن2-ن1)   6.8           8.5           4.5
مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص       7.3           7.3           3.5
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي 
 بالمليار دينار       8.103       8.256       7.958
التغير السنوي (%)       1.8        12.6        21.4
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 