Wed 9 Aug 2017 | 15:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو الفائض التجاري للكويت في الربع/3 وزيادة الصادرات

Sun Mar 9, 2014 12:29pm GMT
 
[-] نص [+] 

9 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي
اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت نما إلى 6.4 مليار
دينار (22.7 مليار دولار) في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول
من 5.9 مليار دينار في الأرقام المعدلة للربع السابق.
    
التجارة الخارجية للكويت  الربع/3-2013  الربع/2-2013 
الربع/3-2012
بالمليار دينار
الصادرات                8.513         8.037 (8.000)   7.801
الواردات                2.105         2.110 (1.935)   1.906
الفائض                  6.408         5.926 (6.065)   5.895
    
نسبة التغيرات السنوية بالدينار (%)
الصادرات الاسمية         9.1            5.7 (-0.6)
الواردات الاسمية         10.4           8.8 (6.9)
    
    ملحوظة: الأرقام الواردة بين الأقواس هي بيانات معلنة سابقا.
    توقع محللون في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن يصل
الفائض في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 37.8 بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وإلى 35 بالمئة في 2015.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 