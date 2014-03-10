مصادر: عروض نهائية لشراء دي.إي.ايه الألمانية للنفط والغاز

فرانكفورت 10 مارس آذار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركات متنافسة بدأت تقديم عروض ملزمة لشراء شركة دي.إي.ايه للنفط والغاز التابعة لمجموعة المرافق الألمانية ار.دبليو.إي وقد يتم توقيع الصفقة هذا الشهر.

وقال أحد المصادر "ار.دبليو.إي تسعى جاهدة لإنجاز عملية البيع قريبا." وأضاف أن المجموعة بدأت بالفعل استبعاد دي.إي.ايه من خططها متوسطة الأجل.

وتعمل دي.إي.ايه في 14 دولة من بينها ألمانيا وبريطانيا والنرويج ومصر ولديها نحو 1400 موظف وساهمت بنحو تسعة بالمئة من إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة الألمانية العام الماضي.

وتملك الشركة نحو 190 ترخيصا وامتيازا للنفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا بعضها لم يدخل مرحلة الإنتاج ويتطلب استثمارات كبيرة.

وقال اثنان من المصادر إنه تم تقديم بعض العروض النهائية لشراء الشركة ومن المتوقع تقديم بقية العروض هذا الأسبوع. وأضافا أن فينترشال التابعة لمجموعة باسف الألمانية مازالت في السباق ومعها رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان ومجموعة إم.أو.إل المجرية للنفط والغاز.

وقال مصدران إن تحالفا بين شركة كيه.كيه.ار الأمريكية للاستثمار المباشر والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) قدم عرضا "متحفظا" بعد تراجع اهتمامه بالشركة. واستبعد المصدران نجاح العرض نتيجة لذلك.

وأحجمت ار.دبليو.اي وام.او.ال وكيه.كيه.ار وفريدمان وفينترشال عن التعقيب بينما لم يتسن الاتصال بكوفبيك للحصول على تعقيب.

وقالت المصادر الثلاثة إنه قد يتم توقيع الصفقة هذا الشهر لكنهم لم يستبعدوا أيضا تأخر الصفقة إلى أبريل نيسان.