موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

القدس 11 مارس آذار (رويترز) - القدس - قال مسؤولون فلسطينيون إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار يوم الإثنين على قاض فلسطيني يعمل في الأردن فأردوه قتيلا خلال مشادة عند جسر الملك حسين الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

عين الحلوة (لبنان) - ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن مسلحين قتلوا مسؤولا عسكريا رفيعا من حركة فتح الفلسطينية في جنوب لبنان يوم الإثنين.

القاهرة - أحالت مصر يوم الاثنين أربعة رجال منهم ثلاثة مصريين وكردي لم تتبين جنسيته إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع تنظيم القاعدة والتآمر لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف مصالح لدول أجنبية.

جنيف - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن ثلاث محافظات في شمال شرق سوريا تواجه أزمة غذائية "تنذر بالخطر" رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى أماكن اخرى للتخفيف من آثار الحرب الأهلية.

دمشق/عمان - وصلت 13 راهبة من الروم الأورثوذكس إلى دمشق يوم الإثنين بعدما أطلق مقاتلون بالقاعدة احتجزوهن لأكثر من ثلاثة أشهر سراحهن في اتفاق شمل الإفراج عن نساء معتقلات لدى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

بيروت - اتهمت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين قوات الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب بحصارها حي اليرموك بجنوب دمشق الذي تسبب في مقتل نحو 200 شخص معظمهم ماتوا من الجوع.

إيلات (إسرائيل) - استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين ما قالت إسرائيل إنها صواريخ مضبوطة قادمة من إيران وكانت متجهة إلى الجماعات الفلسطينية في غزة.