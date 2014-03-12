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‭المركزي ‬الكويتي ‭يتوقع نمو الناتج المحلي بين 3 و3.5% في‬ ‭ 2014‬

Wed Mar 12, 2014 2:12pm GMT
 
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الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء إن من المتوقع ان ينمو اقتصاد البلاد بما يتراوح بين 3.0 و3.5 بالمئة في 2014.

وقال محمد الهاشل للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية إن القروض المتعثرة ستنخفض في الكويت هذا العام عن 2013.

وكان محللون توقعوا في مسح اجرته رويترز في يناير كانون الثاني ان ينمو اقتصاد الكويت 2.8 بالمئة في 2013 و3.0 بالمئة في 2014.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 