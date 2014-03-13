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موديز تؤكد تصنيفها للسندات الحكومية للكويت عند (‭AA2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

Thu Mar 13, 2014 8:06pm GMT
 
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13 مارس آذار (رويترز) - أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس تصنيفها لسندات الحكومة الكويتية عند (‭AA2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز ان تأكيدها لهذا التصنيف يدعمه بشكل اساسي قاعدة قوية لموارد الكويت من النفط والغاز.

واضافت ان الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة "يوازن بين الموقف المالي والخارجي القوي جدا للحكومة" في مواجهة تحديات.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 