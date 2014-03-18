بيان: سيزار جونزاليس بوينو رئيسا تنفيذيا لبنك الخليج الكويتي

دبي 18 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء إنه عين سيزار جونزاليس بوينو في منصب الرئيس التنفيذي ليحل محل ميشال العقاد الذي استقال في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن تعيين بوينو يسري بشكل فوري لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

كان العقاد استقال من منصبه لأسباب شخصية وغادر البنك في يناير كانون الثاني.